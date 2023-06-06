الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البرهان يؤكد لوزير الخارجية السعودى ثقته بمنبر جدة بما يقود لسلام مستدام

البرهان
البرهان

تلقى الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود، وزير الخارجية السعودي، في نبأ عاجل أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية.

فتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية

وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، خلال الاتصال الهاتفي،  ضرورة التزام المتمردين بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين، وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يحقق منبر جدة نجاحه بما يقود لسلام مستدام.

وشكر رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، وزير الخارجية السعودي والمملكة العربية على جهودهم.

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