الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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دبلوماسي سابق: مصر واجهت مشكلات وتحديات إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)

السفير حسين هريدي
السفير حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر عملت على مواجهة مشكلات وتحديات إفريقيا بعد ثورة 30 يونيو.

وأضاف هريدي، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن قارة إفريقيا تواجه العديد من المشكلات والتحديات، موضحًا أن جزءً من تلك التحديات مشترك مع مصر، مثل مكافحة الإرهاب التي تعتبر من القضايا التي تهم العديد من الدول الإفريقية.

وتابع: "هناك ملف آخر مشترك وهو البنية التحتية، حيث إن مصر لها خبرة كبيرة في هذا الملف والسدود والمشروعات القومية العملاقة، وهناك شركات مصرية سواء قطاع عام أو قطاع خاص، ونتيجة للخبرات المتراكمة من عملها عبر عقود في مصر اكتسبت خبرة جعلتها في مقام الشركات متعددة الجنسية في العالم".

وأشار إلى أن هذه الشركات المصرية لها دور كبير في إفريقيا، وأطلقت العديد من المشروعات في دول إفريقية كثيرة، وخلال تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي منذ عام 2019 حتى عام 2020 كان التركيز على عدة برامج في خطة الاتحاد الإفريقي مثل تنمية وتطوير البنى التحتية وهناك الطرق البرية والسكك الحديدية وربط القارة الأفريقية بموانئ ومطارات لتسهيل التجارة البينية على مستوى إفريقيا.

مصر السفير حسين هريدي أفريقيا برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر قارة إفريقيا

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