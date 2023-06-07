أحمد رزق لـ"الدستور": أفاضل بين عدة سيناريوهات درامية وهذه تطورات "عصابة عظيمة"

أكد الفنان أحمد رزق، أنه يعكف حاليًا على قراءة أكثر من سيناريو عمل درامي جديد، على أن يستقر على أحدها؛ للتعاقد عليها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لبدء التحضيرات ودخول بلاتوهات التصوير، للمشاركة في أحد الأعمال الدرامية «الأوف سيزون».

وأضاف رزق، لـ"الدستور" أن لديه بعض السيناريوهات التي عرضت عليه مؤخرًَا، أثناء وبعد عرض مسلسل «حضرة العمدة» الذي شارك في بطولته أمام الفنانة روبي، ومن إخراج عادل أديب، ولاقى نجاحًا كبيرًا في السباق الدرامي الرمضاني المنقضى، ولكنه لم يستقر على أحدها إلى الآن.

أحمد رزق يكشف تطورات فيلم "عصابة عظيمة"

وعلى الصعيد السينمائي، أكد رزق، أنه يستعد لبدء تصوير فيلم "عصابة عظيمة" بقيادة المخرج وائل إحسان، خلال الفترة القليلة المقبلة، ومشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين.

وأشار إلى أن الفيلم الفترة الماضية كان فى إطار التحضيرات، وهو من إنتاج الفنانة إسعاد يونس، الذى شرفت بالمشاركة معها من قبل فى فيلم «٢٠٠ جنيه» ويعيدها إلى البطولة السينمائية، ويشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم عمرو وهبة، وحمدى الميرغنى، وهنادى مهنا، وأسماء أبو اليزيد، ومحمد محمود، وهو من تأليف هاجر الإبياري، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى ومن إخراج وائل إحسان.

يذكر أن آخر أعمال أحمد رزق السينمائية فيلم "200 جنية" الذى حقق نجاحا كبيرا وإيرادات عالية فى شباك التذاكر، وشارك فى بطولته مجموعة كبيرة من النجوم، وعلى رأسهم إسعاد يونس، أحمد السقا، ليلي علوي، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، محمود البزاوي، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.