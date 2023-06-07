الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس مبرمج حاسب آلي هارب من المؤبد في القليوبية

حبس
حبس

أمرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة في القضية رقم ٤٤ لسنة ٢٠٢٣ حصر إرهاب شمال بحبس مبرمج ٤٥ يوما حبسا مطلقا وفقا لقانون الكيانات الإرهابية.

كان المتهم والمنتمى لجماعة الإخوان المحظورة والهارب من حكم صادر ضده بالمؤبد في قضية أحداث رابعة قد عاد بعد اختفاء مدة طويلة قائما بتكوين خلية عنقودية لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد ضباط الشرطة والجيش والقضاء والمنشآت العامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتعطيل العمل بالدستور وإشاعة الفوضى وضرب الاقتصاد القومي؛ بهدف إسقاط الدولة.

ويستخدم وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار الجماعة المحظورة واستقطاب العناصر الجديدة والهاربة وترويج كتيبات بعنوان "الجهاد ميادينه وأساليبه" ومنشورات تحمل عنوان " تكفير المعين والعذر بالجهل"وفرضية الجهاد.

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