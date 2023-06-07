جامعة المنوفية تشارك في منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولي بالصين

شاركت جامعة المنوفية تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وحضور الدكتور إبراهيم طنطاوي رئيس قسم الكيمياء بكلية العلوم والدكتورة مها التوني بكلية الهندسة بشبين الكوم في منتدى العلوم والتكنولوجيا الدولى لتحييد الكربون المنعقد فى الفترة من 20 إلى 28 مايو2023 والذى أقيم بمدينة جوانزو بالصين والذي ناقش العديد من المحاور الخاصة بالاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتدوير المخلفات بطرق جديدة مبتكرة وصديقة للبيئة.

وأكد القاصد، ضرورة الاهتمام بالترويج للمنتجات الصديقة للبيئة، فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقة الجديدة والمتجددة خاصة في ظل توجهات الدولة والعالم الرامية نحو الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة، وتقليل الانبعاثات الضارة والتلوث البيئى مع التركيز على الابتكار وتطبيق التقنيات الخضراء ومنخفضة الكربون، والذي يعد شرطاً ضرورياً للاستدامة، مضيفاً أن الفترة القادمة سيتم الاستعانة فيها بالكوادر الجامعية المتميزة في تطوير ملف التنمية المستدامة بجامعة المنوفية والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030.

ومن جانبه استقبل شرف، كل من الدكتور إبراهيم طنطاوي والدكتورة مها التوني لمناقشة أهم ما أسفر عنه المنتدي العلمي التكنولوجي في جلساته الخاصة بتدوير المخلفات بتقنيات خضراء وصديقة للبيئة وبحث الاجتماع سبل تطبيق أهم النتائج والتوصيات التي جاء بها المنتدى لما لها من مردود إيجابي من الناحيتين البيئية والاقتصادية.

وأشار الدكتور إبراهيم طنطاوي، إلى أن جامعة المنوفية بصدد تطبيق وتسويق نتائج مشروعات الجامعة البحثية المبتكرة بالتعاون مع جامعة كوين بلفاست بانجلترا والخاصة بتطبيقات السوائل الأيونية الصديقة للبيئة فى التحول الكلي لمخلفات الكتلة الحيوية إلى وقود سائل ومواد ثمينة ذات قيمة تجارية واقتصادية عالية وذلك بطرق رخيصة وصديقة للبيئة تساعد على تطوير كثير من الصناعات الحيوية الخضراء وذلك باستخدام المخلفات الزراعية والمنزلية وتحويلها إلى منتج ذي قيمة كبيرة باستخدام تقنياتنا والاستفادة منها بمصر وإنجلترا وجاء ذلك من خلال لقائه بالبروفيسور الإنجليزي ‏Prof. Martin Atkins بجامعة كوين بلفاست بالمملكة المتحدة.