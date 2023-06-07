الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"قاسم": تقديم الخدمة لأكثر من 35 مليون سيدة ضمن مبادرة "دعم صحة المرأة"

مبادرة دعم صحة المرأة
مبادرة دعم صحة المرأة

كشف الدكتور لؤي قاسم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة وعضو المكتب التنفيذي لمبادرة "دعم صحة المرأة"، تفاصيل الخدمات الجديدة التي تقدمها المبادرة، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 35 مليون سيدة زارت الوحدات الصحية وتلقت الخدمات أو التوعية.

وأضاف "قاسم"، خلال حوار  ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بدأت في 1 يوليو 2019، وكانت ثاني المبادرات الرئاسية بعد إطلاق مبادرة فيروس سي، مشيرًا إلى أن الهدف من المبادرة هو الكشف عن سرطان الثدي باعتباره أكثر أنواع الأورام انتشارا بين السيدات.

وأوضح أنه حال اكتشاف مرض سرطان الثدي في مرحلة مبكرة دائما ما يكون العلاج أسهل بكثير، كما تكون نسب الشفاء عالية وتصل إلى 98% حال اكتشاف الورم في المرحلة الأولى، لافتًا إلى أن هناك أكثر من 200 ألف سيدة نفذت فحوصات وأشعة، فيما كان هناك 18 ألف سيدة تم تشخيصهم مرضى لسرطان الثدي.

وأوضح في حالة الاشتباه بوجود إصابة، يتم عمل أشعة وفحوصات أبرزها "الماموجرام"، ومتابعتها وأخذ العينات، مؤكدا أن كل مراحل الفحوصات والعلاج التي تحصل عليها المريضة بالمجان تماما.

ولفت الدكتور لؤي قاسم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة، إلى أن نسب الشفاء في المرحلة الثانية تتراوح ما بين 93 إلى 95%، وتلك الأرقام دائما ما تكون أفضل بكثير من أمراض أخرى قد تصاب بها السيدة.

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