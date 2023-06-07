أسماء ضحايا حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق مطروح - الإسكندرية

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، لـ"الدستور"، عن ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية، إلى 13 شخصًا، بالإضافة إلى مصرع شخص آخر وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي.

وأوضح أن المصابين هم: "سعيد حسين علي 58 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عمر صلاح عبد النبي 26 سنة مصاب بكسر في الزراع الايمن، صالح خميس عبد السيد 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ايمن فتحي احمد 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد رضا شوقي 22 سنة مصاب مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خالد موسي محمد ابراهيم 26 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وليد عامر محمد 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ".

وأضاف أن أصيب أيضا إثر الحادث " محمد طه محمد علي 33 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جمال عبد الفتاح محمد 33 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هشام عبد الباسط طارق 23 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد الناصرحسن محمد 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد العظيم اشرف عبد الحكيم 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ياسر منصور عبد الفتاح 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " بالاضافة الى خميس عبد العاطي سليمان 34 سنة جثمان هامد.

وأجرى الطاقم الطبي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفي في ثلاحة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.