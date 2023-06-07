الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسماء ضحايا حادث انقلاب "ميكروباص" بطريق مطروح - الإسكندرية

صورة من الحادث
صورة من الحادث

كشف مصدر طبي بمديرية الصحة بمحافظة مطروح، لـ"الدستور"، عن ارتفاع عدد مصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مطروح - الإسكندرية، إلى 13 شخصًا، بالإضافة إلى مصرع شخص آخر وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وأوضح أن المصابين هم: "سعيد حسين علي 58 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عمر صلاح عبد النبي 26 سنة مصاب بكسر في الزراع الايمن، صالح خميس عبد السيد 57 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ايمن فتحي احمد 29 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، محمد رضا شوقي 22 سنة مصاب مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خالد موسي محمد ابراهيم 26 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وليد عامر محمد 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ".

وأضاف أن أصيب أيضا إثر الحادث " محمد طه محمد علي 33 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، جمال عبد الفتاح محمد 33 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، هشام عبد الباسط طارق 23 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد الناصرحسن محمد 22 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، عبد العظيم اشرف عبد الحكيم 25 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ياسر منصور عبد الفتاح 35 سنة مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم " بالاضافة الى خميس عبد العاطي سليمان 34 سنة جثمان هامد.  

وأجرى الطاقم الطبي، الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحالتهم العامة مستقرة، حيث تم التحفظ على جثمان المتوفي في ثلاحة حفظ الجثامين بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة ومفتش الصحة وحرر المحضر اللازم للعرض علي الجهات المختصة.

الفحوصات الطبية اللازمة انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة ميكروباص طريق مطروح الاسكندرية مستشفي الضبعة المركزي

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تحذر من طقس الغد: عاصفة ترابية وذروة الطقس السيئ

إنهاء استعدادات امتحانات الثانوية العامة في القليوبية

كشف ملابسات قتل مزارع فى سوهاج

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

القبض على المتهمين بسرقة النوافذ وبيعها خردة في السيدة زينب

محافظ أسيوط: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبًا لسوء الأحوال الجوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟