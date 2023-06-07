إخماد حريق فى مطعم بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع بمحافظة الإسماعيلية من السيطرة على حريقٍ شب في مطعم للدجاج بشارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية دون خسائر بشرية.

البداية بتلقي اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق في مطعم للدجاج في شارع السكة الحديد دائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارتيِّ إسعاف بإشراف الدكتور مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء والتدخل السريع من السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية.