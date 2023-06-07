حجز طرفى مشاجرة بين 7 أشخاص بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر، اليوم الأربعاء، التحفظ على طرفي مشاجرة نشبت بين 7 أشخاص بمدينة نصر، واستمعت لأقوال طرفي المشاجرة وتبين حدوث مشادة كلامية بسبب اللهو تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر بالضرب.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

كانت بداية الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين مصابين بجروح، و5 أشخاص مقيمين بمحافظة الفيوم "بينهم اثنان مصابان".

جرى ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحد أفراد المشاجرة "فرد خرطوش- طلقة لذات العيار".

تبين أنها مشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقيام أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق عيار نارى فى الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، نتجت عن ذلك الإصابات المنوه عنها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.