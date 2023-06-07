القبض على متهمين بالتشاجر فى مدينة نصر

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، الأربعاء، ملابسات القبض على المتهمين بالتشاجر في مدينة نصر.

تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بوقوع مشاجرة ومصابين، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين شقيقين يقيمان بدائرة القسم "مصابان بجروح"، و5 أشخاص يقيمون بمحافظة الفيوم "بينهم اثنان مصابان" .

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة أحد أفراد المشاجرة فرد خرطوش وطلقة لذات العيار.

واجهت قوات الأمن المتهمين وأقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم بسبب اللهو، تطورت إلى مشاجرة اعتدى خلالها كلا الطرفين على الآخر بالضرب، وقام أحد أفراد الطرف الثاني بإطلاق عيار ناري في الهواء من السلاح المضبوط بحوزته، نتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.