مفتاح مصطنع.. تفاصيل سرقة سيارة في منشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص؛ لسرقته سيارة من داخل جراج وإعادة السيارة، بالقاهرة.

كان تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر من أحد الأشخاص، بتضرره من حارس جراج خاص بسرقة السيارة خاصته حال قيامه بركنها داخل الجراج محل عمل المشكو فى حقه، وبسؤال الأخير أنكر ما نسب إليه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، كما تم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بمحيط مسكنه.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.