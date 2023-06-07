الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب "فنون تطبيقية حلوان" يفوزون في مسابقة التصميم الدولية للتغليف

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أشاد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بطلاب كلية الفنون التطبيقية الفائزين في مسابقة التصميم الدولية ARAB STARPACK  للتغليف، مؤكدا أن إبداع الطلاب يأتي تأكيدًا على ريادة الجامعة في دعم الفنون، وتعزيز دورها في تكوين جيل من الفنانين والمصممين المبدعين والمتميزين في مجال التغليف. 

وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم، أنه تم تكريم طلاب كلية الفنون التطبيقية الفائزين في مسابقة التصميم الدولية ARAB STARPACK  للتغليف والتي أقيمت على مستوى ٤٥ دولة إاجمالى ٨٠٠ طالب من جميع كليات الفنون والتصميم في الدول العربية.

وأضاف البيان أن الطالبة جولي حنا - بقسم الإعلان، فازت بالمركز الأول في مسابقة التصميم البنائي للعبوة - مشروع ايجيبت جولد، وفاز الطالب عبد الرحمن عمرو عباس - قسم الطباعة والنشر والتغليف بالمركز الثاني في مسابقة التصميم البنائي للعبوة عن مشروع تمور رسلان، كما فازت الطالبة بسمة جمال - قسم الإعلان بالمركز الثاني في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن مشروع شويبس، وأيضا تمكنت الطالبة صفوة جمال - قسم الإعلان بالفوز بالمركز الثالث في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن  مشروع هاينز، وفازت الطالبة مروة علي - قسم الإعلان بالمركز الثالث مكرر في مجال التصميم الجرافيكي للعبوة عن مشروع مربى وطيجن.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، أن مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة تعد فرصة لطلاب الكلية للتنافس والتعريف بقدراتهم الابداعية في مجال التصميم والتغليف، حيث قاموا بتقديم أعمالهم الفنية المتميزة والتي حازت على إعجاب اللجنة المختصة بالتحكيم.

وأوضحت الدكتورة ميسون قطب، عميد الكلية، أن مشاركة الطلاب فى هذه المسابقة تعد فرصة لطلاب الكلية للتنافس والتعريف بقدراتهم الابداعية في مجال التصميم والتغليف، حيث قاموا بتقديم أعمالهم الفنية المتميزة والتي حازت على إعجاب اللجنة المختصة بالتحكيم.

الدول العر الدكتور السيد قنديل الجرافيك الدول العربية الدكتورة الدول العربي

الأكثر قراءة

غدًا.. افتتاح أكبر تجمع لصناع الأثاث بمدينة نصر

الجامعة العربية تشارك فى الدورة 23 للمهرجان العربى للإذاعة والتليفزيون بتونس

وزير التعليم العالى يبحث آليات التعاون العلمى مع المعهد الكورى للتكنولوجيا

يناقش الاستعداد لافتتاح المتحف الكبير والعاصمة الإدارية.. بدء اجتماع مجلس الوزراء

"تعاونيات الإسكان" تطرح 361 وحدة سكنية فى عدة مدن جديدة

كشف ملابسات قتل مزارع فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"