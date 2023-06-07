الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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10 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر رائدة إفريقيا بفضل الدبلوماسية المصرية

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، نجاحات مصر في قارة إفريقيا بفضل الدبلوماسية المصرية بعد 10 سنوات على ثورة 30 يونيو.

مصر تبني شراكات خارجية مع كل القوى الدولية باتزان

وفي السياق، قال الإعلامي أحمد عبدالصمد، مقدم البرنامج المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أنجولا تؤكد أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو ركزت على بناء شراكات خارجية مع كل القوى الدولية بشكل فيه نوع من الاتزان وأصبحت قوة إقليمية تتحكم في رسم سياسات المنطقة وتحمي ومصالحها في أي مكان.

وأضاف أنه تم العمل على تعزيز وترسيخ وثقل مصر ودورها المحوري إقليميا واستعادة مكانتها الدولية بسبب رؤية القيادة السياسية الواضحة للحقائق الدولية والإقليمية والتفاعل الواضح والمباشر على المستوى الرئاسي مع كل القضايا التي تمس المصالح المصرية.

كما أكد أنه طوال السنوات العشرة الماضية، تابعنا عن كثب الدور الإقليمي الرائد لمصر وكيف كانت مصر رقمًا فاعلًا في كل المعادلات السياسية الخارجية سواء كانت إقليمية أو دولية.

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