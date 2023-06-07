وست هام يواجه فيورنتينا.. كل ما تريد معرفته عن نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق اليوم الأربعاء، القمة النارية التي تجمع بين ناديي وست هام يونايتد وفيورنتينا، في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ويستعد فريق وست هام يونايتد الإنجليزي لخوض مواجهة قوية وحاسمة أمام نظيره فيورنتينا الإيطالي، على ملعب "فورتونا أرينا" في "براغ" عاصمة التشيك، في المباراة النهائية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2022 - 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتسع ملعب "فورتونا أرينا" لأكثر من 19 ألف مشجع، كما تم بيع جميع تذاكر المواجهة المخصصة للفريقين بالفعل.

كل ما تريد معرفته عن قمة وست هام وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي

ونستعرض لكم كل ما تريد معرفته عن قمة وست هام يونايتد وفيورنتينا في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، وذلك على النحو التالي:

- تُعد هذه المواجهة الأولى التي تجمع بين وست هام وفيورنتينا باحثين عن التتويج باللقب، حيث لم يلتقيا من قبل سواءً وديًا أو رسميًا.

- ستكون هذه النسخة الثانية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، حيث حصد فريق روما الإيطالي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، اللقب في النسخة الأولى لعام 2022، بعد الفوز على فاينورد الهولندي بهدف نظيف.

- وفي حال توّج فريق فيورنتينا بلقب دوري المؤتمر الأوروبي، ستحظى الأندية الإيطالية بلقبي البطولة حتى الآن.

- وواجه ناديا وست هام وفيورنتينا موسمًا صعبًا، بعدما كانا يواجهان خطر الهبوط من الدوري الممتاز، وذلك بفضل خبرة وتألق المدربين ديفيد مويس وفينتشنزو إيطاليانو حيث قدما أداءً مميزًا رفقة أنديتهما في الدوري الإنجليزي والإيطالي، ولكنهما فشلا في حجز مقعد أوروبي لهما، لذلك يعتمدان على التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.

- وأنهى فريق وست هام يونايتد الموسم، بالتواجد في المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة.

- بينما أنهى فريق فيورنتينا الموسم، بالتواجد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة.

- نهائي أوروبي بنكهة عربية: قد تشهد مباراة اليوم، مواجهة عربية بين اللاعبين، حيث يتسلّح فريق وست هام بخدمات الجزائري سعيد بن رحمة والمغربي نايف أكرد، بينما يتسلّح فريق فيورنتينا بالنجم المغربي سفيان أمرابط.

مشوار وست هام وفيورنتينا في دوري المؤتمر الأوروبي

وكان فريق وست هام يونايتد، تحت قيادة المدرب ديفيد مويس، قد تأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما تغلّب على ألكمار الهولندي بنتيجة 3-1 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

بينما خطف فريق فيورنتينا، تحت قيادة المدرب فينشنزو إيطاليانو، بطاقة التأهل إلى نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعدما فاز على بازل السويسري بنتيجة 4-3، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.

جوائز دوري المؤتمر الأوروبي 2023

البطل: 5 ملايين يورو

الوصيف: 3 ملايين يورو

نصف النهائي: 2.2 مليون يورو

ربع النهائي: مليون يورو

دور الـ16: 600 ألف يورو

دور المجموعات: 2.9 مليون يورو

وكان فريق وست هام يونايتد قد توّج بلقبين أوروبيين على مدار تاريخه، هما كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1964-1965، و كأس الإنترتوتو عام 1999.

بينما توّج فريق فيورنتينا بلقب أوروبي وحيد على مدار تاريخه، وهو كأس الكؤوس الأوروبية في موسم 1960-1961.