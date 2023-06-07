تزويد اللجان بوسائل تهوية وإنارة.. محافظة القاهرة تنهى استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة



انهت محافظة القاهرة الاستعدادات الخاصة لامتحانات الثانوية العامة التي يفصلنا عنها أيام، ومن المقرر أن تنطلق، الإثنين ١٢ يونيو الجاري.

ويؤدي١١٣٣٤٣ طالب وطالبة الامتحانات بـ ٣٣ إدارة تعليمية موزعين على ٣٠٣ لجنة بينهم ٥ لجان خاصة ، ٣ بمستشفى ٥٧٣٥٧ ، وواحدة بمعهد الأورام، يؤدى الإمتحانات ٢٥٠٤٣ طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و ٢٣٣٠٠ طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و ٥٨٥٢١ طالب وطالبة بالشعبة الأدبية بإجمالى ١٠٦٨٦٤ طالب وطالبة بالإضافة إلى ٦٤٧٩ طالب وطالبة من المدارس الدولية.

قد حرصت القاهرة بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ الإقليم، على توفير أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن انتظام الإمتحانات بسهولة ويسر مع إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير المناخ الهادئ والأمن للطلاب والمعلمين.

ووجه المحافظ بضرورة وجود مرواح بكافة اللجان والتأكد من عملها بكفاءة وتوافر المياه المبردة لمساعدة الطلاب على التغلب على حرارة الجو، التأكد من توفير كافة سبل الراحة واتخاذ كافة التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية اللازمة من وسائل إنارة وتهوية لخلق مناخ ملائم للطلاب.

وشدد على تكثيف أعمال النظافة بالمحيط الخارجي للمدارس التى ستجرى بها الامتحانات، وتوفير كل وسائل الحماية المدنية وطفايات الحريق، علاوة على تطهير مقار اللجان عقب كل امتحان مع استمرار عمليات التطهير والتعقيم التى تتم حاليًا للمدارس التي ستقام بها لجان الإمتحانات وتكرار ذلك بصفة دورية مع توفير المطهرات وأدوات غسيل الأيدى بدورات المياة .

وأمر بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لتنظيم الحركة بالشوارع المؤدية لمقار اللجان تجنبًا لحدوث تكدسات، والتنسيق مع مديرية أمن القاهرة لتأمين مقار اللجان بالكامل والكنترولات واستراحات المراقبين، والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية وهيئة التأمين الصحي والاسعاف لتوفير سيارة إسعاف وطبيب على الأقل بكل إدارة تعليمية مع وجود زائرة صحية بكل لجنة وتزويدها بكافة الإسعافات الأولية للتعامل مع الحالات الطارئة.