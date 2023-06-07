غرق مواطن بمياه بحر مركز أبوكبير فى الشرقية

لقي مواطن مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر تعرضه للغرق بمياه بحر الصادى نطاق مركز أبوكبير بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى أبوكبير المركزي بوصول "محمد. ع"، 22 عامًا، مقيم نطاق مركز أبوكبير، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء قيامه بالاغتسال بمياه بحر الصادي أمام عزبة الباشا نطاق مركز أبوكبير، بعد الانتهاء من طحن الغلال، غرق لعدم إجادته السباحة.

وتم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثمان، ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبوكبير المركزى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى صرحت بالدفن وتسليم الجثمان لذويه وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.