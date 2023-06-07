رئيسة قسم الحوكمة والسلام بالكوميسا: لا يمكن الوصول للتنمية بدون تحقيق السلم والأمن

أكدت إليزابيث موتونجا، رئيسة قسم الحوكمة والسلام والأمن في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا "الكوميسا"، أنه لا يمكن الوصول إلى التنمية بدون تحقيق السلم والأمن، بالتزامن مع انعقاد أعمال قمة الكوميسا فى زامبيا غداً الخميس، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت “موتونجا” خلال لقائها عبر فضائية القاهرة الاخبارية، على أهمية دراسة الأسباب الحقيقية لنشوب الصراعات بالقارة، موضحة أنه من المهم إيجاد حلول جذرية للصراعات التي تعاني منها القارة السمراء، لضمان ألا تتكرر هذه النزاعات في المستقبل.

وعن دور مصر في عملية السلام بالعالم، قالت رئيسة قسم الحوكمة والسلام والأمن، مصر لها دور كبير في عملية السلام بالمنطقة، مطالبة العمل بإصرار من أجل مجابهة الأسباب التي تؤدي إلى مثل هذه الصراعات.

كما دعت "موتونجا" إلى دعم الاستقرار في كل من الصومال والسودان، إذ أكدت أن هناك مسارًا واضحًا لعملية السلام بالملف الصومالي، خاصةً وأن البلاد تعهدت بأن تكون الانتخابات المقبلة تحت مراقبة، وهو ما يضمن التحول الديمقراطي، أما عن الملف السوداني، وأكدت أهمية أن يأتي الحل من السودانيين أنفسهم، وضمان أن الأطراف كافة تشارك في الحوار.