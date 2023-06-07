الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وصول 2500 رأس عجول حية لميناء سفاجا البحري استعدادًا لعيد الأضحى

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 692 شاحنة و130 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 6000 طن بضائع، 350 شاحنة، و115 سيارة، و2500 رأس ماشية، فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 342 شاحنة و15 سيارة.

فيما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال أول شحنات الحيوانات الحية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة ABU YASSER II  وعليها 2500 رأس ماشية بوزن 850 قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها الميناء، ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما يستقبل الميناء، السفينتين "أمل" و"الحرية 2"، بينما تغادر السفينتين "الحرية 1" و"بوسيدون اكسبريس"، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والقاهرة، وغادرت السفينتين امل والقاهرة.

كما يشهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنات، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين ايلة وبريدج، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول / سفر) لثلاث سفن وهي آيلة، سينا وبريدج، فيما سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2300 راكب بموانئها.

استعدادا لعيد الأضحى المبارك 5000 طن السفن المتواجدة البحر الاحمر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر حركة الصادرات حركة الواردات سفاجا البحري موانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا اليوم

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