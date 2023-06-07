الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الرئيس السيسى يشارك فى أعمال قمة الكوميسا فى زامبيا غدًا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي غدا الخميس في أعمال القمة الـ22 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "كوميسا" بالعاصمة الزامبية لوساكا.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس السيسي سيسلم الرئاسة الدورية لتجمع كوميسا من مصر إلى زامبيا.

ويأتي ذلك في الجولة الخارجية التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى منطقة الجنوب الإفريقي وتشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا.

السيسي السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوميسا زامبيا

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