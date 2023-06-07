جهود مكثفة لحل لغز العثور على جثة شاب غارقًا بالنيل فى الوراق

يقوم رجال مباحث قسم شرطة الوراق بتفريغ كاميرات المراقبة بعدد من شوارع الدائرة لحل لغز العثور على جثة شاب غارق بمياة النيل.

وعثرت الأجهزة الأمنية بالجيزة على جثة شخص مجهول الهوية، غرق في نهر النيل بمنطقة الوراق.

وكانت البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، بلاغًا من غرفة النجدة بالعثور على جثة أحد الأشخاص غريقًا بمياه نهر النيل بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شخص مجهول الهوية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتكثف المباحث جهودها للوقوف على ملابسات الواقعة.