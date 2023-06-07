مختار نوح لـ"الشاهد": توقعت نهاية الإخوان قبل سقوطها بعشر سنوات لهذه الأسباب

قال المفكر والباحث القانوني مختار نوح، إن خيرت الشاطر، كان الكل في الكل في الإخوان، ومحمود عزت التنمية الداخلية أما "الشاطر"، فيمسك السياسة والاقتصاد ويعتبر المرشد، حتى محمود عزت ليس له في قوة وجبروت "الشاطر".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي والدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن خيرت الشاطر هو العصبية الشديدة في مواجهة الآراء الأخرى ولا يسمح بها.

وتابع، أنه عندما سمع مقولة "زوبعة فنجان"، قال لهم هذا الأمر هو نهاية الإخوان، وأردف، أنه قال في الصحف إن الإخوان أمامها 10 سنوات وتزول، في حواره مع عبدالرحيم علي، ونشر هذا الكلام في 2004 وهذ سبب خروجه من الإخوان وتم استدعائه بالمنيل والتحقيق معه بمعرفة رشاد بيومي، بسبب مقولة "الإخوان لم تتدرب على الديمقراطية، ويميلون للعنف"، وكانوا وقتها لم يميلوا للعنف الصريح.

أسباب زوال الإخوان

وأشار إلى أن أول تحقيق كان شديد اللهجة في 2004 بمعرفة رشاد بيومي، وقال إن كلامه عن العشر سنوات لزوال الإخوان كحد أقصى وأنه واثق من كلامه، وذلك بسبب غرور الإخوان، وأنها ليست على الصراط، وأنها أوهمت نفسها بأكاذيب كثيرة وعاشتها كما يحدث في علم النفس أن الإنسان يكذب على نفسه ويعيش الأكذوبة ويصدقها، وهذه مراحل عندما تتم ولا يجد الإنسان من يفوقه يصب بمرض تصديق إنكار الواقع، وهذا سبب استقالته من الإخوان والغير مسببه، وكان هذا ثالث وآخر تحقيق معه.