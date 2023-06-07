الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: نتطلع لإنشاء نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة

اللواء خالد شعيب
اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

قدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة لأولياء أمور وتلاميذ المدرسة المصرية اليابانية بمطروح  مرحلة ال kg2 خلال الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بتخرج الدفعة الأولى.

وأشاد محافظ مطروح بما شهده خلال الاحتفالية من مستوى فكرى وتعليمى وسلوكى مع تميز وثقة  لأولى ثمار  المدرسة اليابانية الجديدة بمطروح، مع  الاهتمام بذلك النوع من التعليم؛ تحقيقاً للاستثمار الأمثل في الانسان  من أجل الغد، موجها الشكر لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين وللمسئولين عن تنظيم الحفل. 


وأشار محافظ مطروح إلى حرص المحافظة على إقامة المدرسة اليابانية بمطروح، وجلب ذلك النوع من التعليم، والرهان على مدى إدراك أهمية ذلك النوع من التعليم المتميز والفريد بما ينشره، ويربى لدى الأجيال القادمة من  إدراك لقيمة العلم وتقويم السلوك مع التخطيط للمستقبل من خلال التجربة والمحاكاة منذ نعومة الأظافر. 

وأكد محافظ مطروح على تطلع المحافظة إلى إنشاء مزيد من  نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة  فى إطار الجهود التى تبذلها لدعم دور العملية  التعليمية وأهميتها ودورها فى الإرتقاء بجهود التنمية وبما يواكب ما يتم على أرض محافظة مطروح من مشروعات قومية وتنموية عملاقة تحتاج الى مزيد من العقول النيرة وبما يواكب روح وتكنولوجيا العصر التى تتسارع في تطورها يوما بعد يوم وسعى المحافظة إلى توفير حاجتها من الكوادر العلمية والعملية فى التخصصات المختلفة. 

من جانبه كرم محافظ مطروح عدد من المدرسين والتلاميذ المتفوقين بالمدرسة المصرية اليابانية بمطروح. 

جاء ذلك  بحضور الدكتورة  دينا عثمان نائب محافظ مطروح، واللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام ، وأعضاء الهيئة البرلمانية  بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح وعدد من  القيادات التنفيذية  وكلاء الوزارات رؤساء ومديرى المديريات والإدارت بالمحافظة وعمد ومشايخ مطروح، وعمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، ودكتور محمد حمدون مدير المدرسة، وقيادات التربية والتعليم ومعلمى المدرسة اليابانية بمطروح وأولياء الأمور وطلاب المدرسة .

الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
الاحتفالية التى اقيمت بقاعة مكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح
التخصصات المختلفة الهيئة البرلمانية الدكتورة دينا عثمان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح المدرسة المصرية اليابانية محافظ مطروح مشروعات قومية وتنموية

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