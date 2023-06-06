قصور الثقافة تستكمل حصر عناصر التراث غير المادى بالوادى الجديد

استمرت أعمال بعثة الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة في حصر عناصر التراث الثقافي غير المادي في الوادي الجديد، عاصمة الثقافة المصرية لعام 2023.

تقوم البعثة التي انطلقت أعمالها أواخر الأسبوع الماضي بحصر مجتمعي لمدينتي الداخلة والخارجة، وجمع موضوعات تؤكد الخصوصية الثقافية التي تتمتع بها المحافظة في سياق متابعة توصيات المؤتمر العام لأدباء مصر في دورته الخامسة والثلاثين التي عقدت في شهر ديسمبر الماضي، وفي ضوء تكثيف الفعاليات بالمحافظات والمناطق الحدودية والنائية.

وقال الشاعر مسعود شومان، رئيس اللجنة العلمية للأطلس، إن البعثة زارت مدينة موط وقرية البشندي والمعصرة وبلاط لتوثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي وقامت بحصر هذه العناصر وجمع بعض موادها ومنها الطب الشعبي للسيدات والأطفال، والأكلات الشعبية، وزراعة النخيل، وحفر الآبار، والعمارة الشعبية، والخوص، واقتفاء الأثر، والفخار، والنسيج، وبناء فرن الطين، والآلات الموسيقية الشعبية، الكليم والسجاد وأغاني الأفراح، وأن البعثة تواصل أعمالها حتى الجمعة المقبل.

والتقت البعثة د.ياسر محمود، رئيس مركز ومدينة بلاط؛ حيث طالب بتدريب مجموعة من العاملين بالمدينة على آليات الجمع الميداني من خلال خبرات المختصين بقصور الثقافة؛ للمساهمة في جمع العناصر الفولكلورية، كما طالب بدعم وتزويد مكتبة المركز بكتب ومجلات الهيئة، كما قامت بزيارة جمعية تنمية المجتمع المحلي بقرية بشندي وزيارة إنتاج الكليم والسجاد والحرير والاستماع إلى العناصر التراثية الخاصة بالأطفال، وزيارة متحف التراث الشعبي بالداخلة الذي تشرف عليه قصور الثقافة.