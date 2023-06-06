"الأرصاد" تحذر من العاصفة الترابية: قد تكون بنفس قوة الأسبوع الماضي

قال محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنه بداية من الغد ستشهد البلاد منخفض خماسيني، والشهيرة طوال فصل الربيع، وتكون محملة بالرمال والأتربة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامي رامي رضوان، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الرياح ستكون نشطة على الجانب الغربي وبالتحديد في سيوه والواحات والسلوم، وتأثيرها سيكون محدودًا، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا.

وعن تشابهها مع العاصفة الترابية الماضية أكد أنها من الممكن أن تصل لشدة الرياح والأتربة، وذلك لأن العاصفة الماضية السحب الرعدية أدت لدفع كميات كبيرة من الرياح للأسفل مما أدى لنشاط الرياح بشكل أكبر.

نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تمتد على القاهرة

وتابع، أن يوم الخميس، سيشهد نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة تمتد على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والصعيد، وتشكيل سحب رعدية من الممكن أن يساعد على زيادة الرمال والأتربة المثارة على بعض مناطق الجمهورية.

وأكد أن الذروة الخميس من حيث درجات الحرارة والأتربة ويوم الجمعة درجات الحرارة ستنخفض، وحدة الرمال ستكون أقل، ومساء يوم الجمعة يشهد تحسن في الأحوال الجوية بشكل كبير ويوم السبت تعود درجات الحرارة لطبيعتها.