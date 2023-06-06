رئيس "الجبلاية": بدأنا خطة اكتشاف المواهب.. ونتعرض لظلم إعلامى

أثنى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، على مجهودات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال علام في مؤتمر صحفي اليوم نظمه اتحاد الكرة: اتحاد الكرة يقدر جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم تطوير الكرة المصرية.

وأضاف: اتحاد الكرة ومجلسه الحالي أهم ما يشغله منتخبات الناشئين وكيفية الوصول للاعبين المميزين على مستوى الجمهورية.

وتابع: دوريات القطاعات في جميع المراحل السنية تم من خلالها رصد اللاعبين الموهوبين بمختلف المحافظات، بمجرد اختيار مدربي منتخبات المراحل السنية، سيتم منحهم قاعدة بأسماء اللاعبين المميزين.

وأتم: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميا نتمنى مساندة اتحاد الكرة إعلاميًا من خلال توعية الجماهير بضرورة الحضور في مباريات المنتخبات، المنتخبين الأول والأولمبي يرتبطان بمباريات مهمة في المرحلة المقبلة، نتمني لهم التوفيق في تلك المباريات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين عقد ورشة عمل لتوضيح تحديثات لوائح تراخيص الأندية المحلية بمقر الاتحاد في العاصمة القاهرة.

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن ورشة العمل تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وتدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.