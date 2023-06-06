الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس "الجبلاية": بدأنا خطة اكتشاف المواهب.. ونتعرض لظلم إعلامى

جمال علام
جمال علام

أثنى جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، على مجهودات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال علام في مؤتمر صحفي اليوم نظمه اتحاد الكرة: اتحاد الكرة يقدر جهود الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم تطوير الكرة المصرية.

وأضاف: اتحاد الكرة ومجلسه الحالي أهم ما يشغله منتخبات الناشئين وكيفية الوصول للاعبين المميزين على مستوى الجمهورية.

وتابع: دوريات القطاعات في جميع المراحل السنية تم من خلالها رصد اللاعبين الموهوبين بمختلف المحافظات، بمجرد اختيار مدربي منتخبات المراحل السنية، سيتم منحهم قاعدة بأسماء اللاعبين المميزين.

وأتم: اتحاد الكرة مظلوم إعلاميا نتمنى مساندة اتحاد الكرة إعلاميًا من خلال توعية الجماهير بضرورة الحضور في مباريات المنتخبات، المنتخبين الأول والأولمبي يرتبطان بمباريات مهمة في المرحلة المقبلة، نتمني لهم التوفيق في تلك المباريات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم الاثنين عقد ورشة عمل لتوضيح تحديثات لوائح تراخيص الأندية المحلية بمقر الاتحاد في العاصمة القاهرة. 

وذكر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، أمس الاثنين، أن ورشة العمل تشمل توضيح أهم التحديثات الخاصة بلوائح التراخيص في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وتدريب الأندية على منصة التراخيص الجديدة.

جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري جمال علام اتحاد الكرة أشرف صبحي اتحاد الكرة المصري

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

اتخاذ إجراء فورى ضد مطعم أسماك شهير بالإسكندرية للمغالاة فى الأسعار

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

حبس المتهم بترويج مخدر الحشيش فى القاهرة الجديدة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"