أول قصر ثقافة افتراضى.. ماذا أنجزت وزارة الثقافة فى خطة الرقمنة؟

بحث الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع د.نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة أثناء اجتماعهما إنشاء "قصر ثقافة افتراضي"؛ لتمكين أصحاب المواهب والمهارات في مختلف الفنون من عرض مواهبهم عبر هذه المنصة، على غرار ما يحدث فى قصور الثقافة، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون بين الوزارتين.

فى أكتوبر 2022، كشفت وزيرة الثقافة أن ملف توظيف التكنولوجيا والتحول لخدمات رقمية وتطوير المنتج الثقافي يعد أحد المحاور الأساسية ضمن خطة تطوير وزارة الثقافة؛ لتحقيق رؤية مصر 2030؛ وذلك خلال استعراضها خطة عمل الوزارة فى اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ، برئاسة محمود مسلم.

الانتهاء من رقمنة 8461 كتابًا و625 مجلة بـ"هيئة الكتاب"

وكشف وزير الاتصالات، خلال لقائه وزيرة الثقافة، عن الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الورقى المتاح من الهيئة المصرية العامة للكتاب، بإجمالى 8461 كتابا و625 مجلة، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة للهيئة المصرية العامة للكتاب.

رقمنة 1710 رسالة علمية بأكاديمية الفنون

فى الوقت نفسه، تم الانتهاء من تنفيذ أعمال رقمنة المحتوى الورقى المتاح من أكاديمية الفنون بإجمالى 110 كتب و17 عددا من مجلة «الفن المعاصر» و489 صورة فوتوغرافية و1710 رسائل علمية، وتسليم نسخة مرقمنة كاملة من مخرجات أعمال الرقمنة لأكاديمية الفنون.

11300 كتاب مرقمن لدي دار الكتب والوثائق القومية

تم الانتهاء، أيضًا، من تنفيذ أعمال استخراج البيانات الوصفية لمحتوى مرقمن لدى دار الكتب والوثائق القومية، بإجمالى 11300 كتاب.

رقمنة 8 الآف ساعة من حفلات دار الأوبرا المصرية

فى الوقت نفسه، يجرى العمل على رقمنة تسجيلات حفلات دار الأوبرا من حفلات مسجلة صوتية وفيديو، وصورها المتاحة لدى مكتبة الأوبرا، حيث تم الانتهاء من رقمنة 8 آلاف ساعة صوت، وحاليًا فى نطاق المراجعة والتسليم.