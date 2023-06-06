الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

يبحث الكثير من أولياء الأمور ومستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، عن طرق وكيفية تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 إلكترونيًا.

ويرصد “الدستور” طرق وكيفية تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 إلكترونيًا، والأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي الأزهري 2023 في سياق السطور التالية..

يكون تقديم الصف الأول الابتدائي الازهري 2023 إلكترونيا بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية الموجودة في هذا الرابط وسيتم تفعيله قريبًا (من هنا).

تقرر أن يكون الحد الأدنى للتقديم للصف الأول الابتدائي 6 سنوات حتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.



الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023

الحصول على ملف التقديم من المكتبات ومراكز الخدمات.



ملء الاستمارة الصحية من الإدارة الصحية بالمراكز الصحية والتابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية



6 صور شخصية حديثة للطفل المتقدم 4×6.



صورة بطاقة شخصية للأب والأم سارية.



صورة (فاتورة مياه أو كهرباء ) لإثبات محل السكن كي يتم إلحاقه بمعهد قريب من مسكنه.

دمغات تعليمية وصحية من مكاتب البريد.

مع العلم أنه بعد انتهاء فترة قبول طلبات التقديم بالمعاهد (العادية – النموذجية – الخاصة) تقوم اللجنة بترتيب أسماء المتقدمين حسب أعمارهم في أول أكتوبر 2023، فيما بينهم الأكبر سنًا ثم الأصغر سنُا.

وعند التساوي في السن يفضل من له أخ مقيد أو أخت مقيدة ثم الأقرب سكنًا، وذلك في كشوف خاصة من أصل وصورتين يدون فيها اسم المتقدم وتاريخ ميلاده من واقع شهادات الميلاد وعمره في 1 أكتوبر 2023