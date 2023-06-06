الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التعليم": مواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مبان متعددة الأغراض

جريدة الدستور

استقبل د.رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ماريا اليساندرا، وكارلو كاباي خبيرا الإنشاءات المعمارية في إيطاليا؛ لبحث سبل التعاون في ربط المبنى المدرسي بالمجتمع.

في مستهل اللقاء، أكد وزير التعليم أهمية وجود هيئة مسئولة عن المنشآت التعليمية، لافتًا إلى أن الوزارة تهتم بالمدرسة كمؤسسة تعليمية يتم فيها بناء شخصية الإنسان المصري منذ مرحلة الطفولة، وجذب الطلاب للمدرسة بما يسمح إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وزيادة عدد المدارس في المناطق المزدحمة والقرى البعيدة مع مراعاة معايير الجودة.

وأوضح “حجازي” أن الوزارة تعمل على إيجاد حلول للحد من كثافة الفصول، كما تعمل على زيادة المعدلات السنوية للأبنية التعليمية؛ لمواجهة الزيادة السكانية.

وأشار الوزير إلى أنه في ظل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فإن الوزارة تعمل على مواجهة التحديات والمتغيرات الحالية التي تستلزم التخلي عن النظم التقليدية والاستراتيجيات وآليات العمل المعتادة، وذلك بمواكبة المدارس للتحول الرقمي بتصميم مبانى مدرسية ذكية مرنة ومتعددة الأغراض.

من جانبها، أكدت ماريا اليساندرا أهمية الربط بين المتطلبات التربوية والمبنى المدرسي، مشيرةً إلى أن المبنى المدرسي يجب أن يحقق الاستدامة، وأن يتلاءم مع الأغراض البيئية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرضت خبيرة الإنشاءات المعمارية، خلال اللقاء، عدة تصميمات لأبنية مدرسية تهدف إلى ربط المبنى المدرسي بالمجتمع، واستغلال الفراغات مع مواكبة التكنولوجيا الحديثة؛ لتحقيق الاستدامة والمساهمة في جذب وتنمية قدرات الطلاب.

جاء ذلك بحضور اللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور ممدوح محمد رئيس الإدارة المركزية لرئاسة الهيئة، والمهندس أكمل شوقي رئيس الإدارة المركزية للتصميم، والمهندس محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية للصيانة، والمهندس محمد جمال رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، والمهندسة أمل صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، والمهندس عبد الناصر سعد الله مدير عام منطقة الجيزة، والمهندسة رويدا صلاح مدير عام البحوث والدراسات، والمهندسة صفاء حامد مدير عام التصميم المعمارى.

استراتيجيات استدامة الإنسان المصري الإستراتيجيات التربية والتعليم والتعليم التعاو التربية والتعليم البحوث والدراسات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي

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