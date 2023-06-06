الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سقوط أمطار خفيفة على مدن ومراكز الغربية

أمطار علي الغربية
أمطار علي الغربية

شهدت مدن محافظة الغربية، قبل قليل سقوط أمطار خفيفة، على معظم أنحاء المحافظة، وذلك رغم ارتفاع درجة حرارة الجو التي اقتربت من 35 درجة، في شيء غير مألوف داخل المحافظة، وهي المرة الثانية خلال أسبوع يتساقط مطر رغم حرارة الجو ودخول فصل الصيف رسميًا قبل أكثر من شهر.

وشهدت محافظة الغربية، تقلبات مفاجئة فى حالة الطقس تمثلت فى هطول أمطار خفيفة فى حين ظلت درجات الحرارة مرتفعة  بعد عاصفة ترابية كانت قد ضربت معظم محافظات الجمهورية قبل عدة أيام، وسط طقس متقلب، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار خفيفة  في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت أقل من متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة ارتفاع كبير درجات الحرارة وصلت الحرارة لـ 35 درجة في طنطا العاصمة.

وأعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، وجاهزية الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع للعمل على إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال إرتفاع تساقط حدة الأمطار.

وكلف محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه -حال تجمعها- للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، وأكدت غرفة العمليات ان المحافظة على أتم استعداد إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.

أمطار علي الغربية

5ce0a814-1e13-4e96-8990-ead3bbe23769
5ce0a814-1e13-4e96-8990-ead3bbe23769
18641bef-cd9b-48f5-9139-5001fd78013e
18641bef-cd9b-48f5-9139-5001fd78013e
54ac3271-8357-4894-b07c-d356d5503378
54ac3271-8357-4894-b07c-d356d5503378
348221ff-ebc9-4365-b7bd-512679e16aa6
348221ff-ebc9-4365-b7bd-512679e16aa6
3f8e026f-550b-4b83-a984-c9806d0fc6f9
3f8e026f-550b-4b83-a984-c9806d0fc6f9
رغم إرتفاع درجة الحرارة أمطار خفيفة علي مدن محافظة الغربية الاستعداد لمواجهة التقلبات الجوية المياة والصرف الصحي تعطيل الحركة المرورية هطول أمطار تجمعات المياه دخول فصل الصيف تراكمات المياه

الأكثر قراءة

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الثاني

حقيقة وفاة وزير الصحة الأسبق أحمد عماد بخطأ طبى

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بالغربية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2023 برقم الجلوس الترم الثاني

بروتوكول تعاون بين غرفتي القاهرة والتجارة والصناعة بالكونغو لزيادة التبادل التجاري

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الكلاكلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر ( ١ )

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"