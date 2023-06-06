سقوط أمطار خفيفة على مدن ومراكز الغربية

شهدت مدن محافظة الغربية، قبل قليل سقوط أمطار خفيفة، على معظم أنحاء المحافظة، وذلك رغم ارتفاع درجة حرارة الجو التي اقتربت من 35 درجة، في شيء غير مألوف داخل المحافظة، وهي المرة الثانية خلال أسبوع يتساقط مطر رغم حرارة الجو ودخول فصل الصيف رسميًا قبل أكثر من شهر.

وشهدت محافظة الغربية، تقلبات مفاجئة فى حالة الطقس تمثلت فى هطول أمطار خفيفة فى حين ظلت درجات الحرارة مرتفعة بعد عاصفة ترابية كانت قد ضربت معظم محافظات الجمهورية قبل عدة أيام، وسط طقس متقلب، حيث سقطت أمطار خفيفة على مدن طنطا وزفتى والسنطة، كما هطلت أمطار خفيفة في المحلة وقطور وسمنود وبسيون، بينما كانت أقل من متوسطة على مدينة ومركز كفر الزيات، وشهدت جميع أنحاء المحافظة ارتفاع كبير درجات الحرارة وصلت الحرارة لـ 35 درجة في طنطا العاصمة.

وأعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، وجاهزية الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع للعمل على إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال إرتفاع تساقط حدة الأمطار.

وكلف محافظ الغربية، رؤساء الأحياء بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه -حال تجمعها- للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

ورفعت محافظة الغربية عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، وأكدت غرفة العمليات ان المحافظة على أتم استعداد إزالة تجمعات المياه التي قد تحدث حال زيادة حدة الأمطار.

أمطار علي الغربية

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