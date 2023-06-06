الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ كبد: تجربة مصر بالتخلص من فيروس سى أصبحت ملهمة لدول العالم

فيروس سي
فيروس سي

قال جمال شيحة، أستاذ الكبد بجامعة المنصورة، إن مصر دولة كبرى في المنطقة وتمتلك إمكانيات هائلة في القدرات الصحية والطبية من أطباء ومستشفيات ومراكز طبية وبحثية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي، مقره القاهرة وهو طبيعي؛ لأن القاهرة هي أقوى منظومة صحية موجودة بالمنطقة. 

مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء على فيروس سي

وتابع، أن المعرض له صفة الاستمرارية ويعقد كل عام وهذا شيء مهم جدًا لأن مصر رائدة ومتقدمة ليس في إفريقيا فقط ولكن في العالم، مؤكدًا أن مصر ستحتفل قريبًا بالقضاء على فيروس سي، ومنظمة الصحة العالمية أصدرت قرارًا عالميًا يلزم العالم كله بضرورة التخلص من فيروس سي في الفترة ما بين 2020 و 2030 ومصر استطاعت أن تقضي عليه في 2020 ومعظم الدول ستظل إلى 2040 .

وأوضح أن تجربة مصر في التخلص من هذا الوباء التجربة أصبحت ملهمة لكل دول العالم المتقدم والدول الفقيرة أيضا، والمؤتمر به رئيس التحالف العالمي؛ للقضاء على الفيروسات الكبدية، ومنظمات كبرى؛ للقضاء على فيروس سي يحاولون الاستفادة من التجربة المصرية. 

أستاذ الكبد فيروس سي التخلص ملهمة دول العالم منظمة الصحة العالمية

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