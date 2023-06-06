"تعليم البحيرة": انطلاق فعاليات أنشطة مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على أهمية دور مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية، التي انطلقت في مطلع الشهر الجاري وتستمر حتى بداية العام الدراسي، لدورها الأساسي والفعّال في بناء شخصية أبنائنا الطلاب، من خلال تنمية قدراتهم ومواهبهم، في إطار الاهتمام ببناء الإنسان المصري، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب والمتميزين وتنفيذ أنشطة ومسابقات وغرس قيمة التنافس الحميد والتعاون البناء بينهم.

وأكد الدكتور محمد الغراوي، مدير عام الشؤون التنفيذية، على المتابعة المستمرة لكافة الأنشطة والفعاليات المقدمة من خلال مراكز تنمية القدرات والأنشطة الصيفية بكافة المجالات، لدعم الموهوبين وتدريبهم وإعدادهم بشكل جيد للتسلح بالقدرات المختلفة، مع العلم والمعرفة، وإنتاج جيل واعٍ وواعٍد ومستنير.

وأشارت وفاء صباح، موجه عام الصحافة والإعلام التربوي، إلى أن فعاليات مركز تنمية القدرات انطلقت في مدرسة القومية الخاصة بدمنهور وستستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد، كما تم تدشين فعاليات مماثلة في مختلف الإدارات التعليمية.

وتضمنت أولى فعاليات المركز بمدرسة القومية الخاصة بدمنهور فن الكاريكاتير الحى وتم خلاله تناول شرح معنى فن الكاريكاتير الحى، وكيفية تنفيذ المسابقات وشروطها وطرح موضوعات الوزارة التى يسترشد بها الطالب فى إيجاد أفكار وموضوعات مختلفة ليتم تناولها من خلال الأنشطة حيث شهد المركز تفاعل كبير من الطلاب المشاركين وتناولت الرسومات موضوعات متنوعة فى قضايا مختلفة مثل التغير المناخي - التنمر - تجمل بالأخلاق - ظاهرة التلوث البيئى.

كما تم شرح انواع المجلات الصحفية ومنها العامة والكاريكاتير والتصوير الصحفى والمجلة الطائرة والربع ساعة ومجلة المناسبات كما قام فريق المركز بتدريب الطلاب على كتابة مقال صحفى والتعبير عن آرائهم وما يدور بأذهانهم من قضايا محيطة.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بدعم والاهتمام بالأنشطة التربوية والمدرسية، إيمانًا بدورها الإيجابى فى غرس قيم الولاء والإنتماء وتزكية روح الإخاء والتعاون بين الطلاب.