الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مملحة فاسدة فى الغربية

بيطري الغربية
بيطري الغربية

تمكنت مديرية الطب البيطري بالغربية بقيادة الدكتور حاتم كمال أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، من ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مملحة "فسيخ"، ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز ومدن المحافظة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بمعرفة الجهات المختصة، وجار استكمال الإجراءات القانونية.

كان مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، قد قاد لجنة تفتيشية على مراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات والجهات المعنية، لإحكام السيطرة والرقابة على سوق بيع الأدوية البيطرية بالمحلات والعيادات البيطرية، ولجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية والإدارات البيطرية بمراكز المحافظة، وإحكامًا للرقابة البيطرية على الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، تنسيقًا مع الجهات المعنية، ما بين مديرية التموين بالغربية، ومباحث تموين الغربية، وهيئة سلامة الغذاء والرقابة الإدارية.

تم التحفظ على المضبوطات وتحريزها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر مخالفة لأصحاب المضبوطات، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.


وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).

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ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مملحة فسيخ مديرية الطب البيطرى بالغربية بقيادة الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية تمكنت من ضبط 700 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مملحة فسيخ ما بين غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر

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