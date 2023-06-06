الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة السياحة بإنهاء غلق شركة رحلات بسوهاج

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة السياحة والآثار الإدارة المركزية لشركات السياحة، رقم 149 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 2 مارس، بإنهاء الغلق الإدارى للمقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - عقار رقم 48 ملك / كرم محروس ناحية شارع خلف مدرسة سيتى ثان - سوهاج ، تحت اسم شركة بابل ترفيل للرحلات لترك العين وشطب القيد من السجل التجارى وترك التجارة نهائيًا .

ونص قراروزارة السياحة والآثار الإدارة المركزية لشركات السياحة قرار إدارى رقم 149 لسنة 2023 صادر بتاريخ 2/3/2023 رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قرار وزير السياحة رقم 224 لسنة 1981 بشأن إنهاء حالة الغلق الإدارى ؛ وفى ضوء القرار الوزارى رقم (65) الصادر بتاريخ 7/3/2022 ؛ وعلى القرار الإدارى رقم (1338) بتاريخ 26/12/2022 والمتضمن فى البند السادس من المادة الأولى منه على غلق مقر شركة بابل ترفيل للرحلات لثبوت مزاولته النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة ؛ وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية

قـــرر : ( المادة الأولى ) إنهاء الغلق الإدارى للمقر الكائن فى محل بالدور الأرضى - عقار رقم 48 ملك / كرم محروس ناحية شارع خلف مدرسة سيتى ثان - سوهاج ، تحت اسم شركة بابل ترفيل للرحلات لترك العين وشطب القيد من السجل التجارى وترك التجارة نهائيًا

( المادة الثانية ) تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار . ( المادة الثالثة ) يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ صدوره , وعلى الجهات المختصة تنفيذه .

رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة سامية سامى

يذكر ان حالات غلق المحلات بالقانون الجديد حددتها المادة 24 من القانون عدد من الحالات يتم بموجبها غلق المحل العام إداريا والتي جاءت كالآتي: 1- مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 11، 12، 19، 20، 22) من هذا القانون 2- ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة. 3- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.