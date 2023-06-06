شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالإسماعيلية تناقش العوامل المؤثرة علي تكلفة الرغيف

عقدت شعبة المخابز بالغرفة التجارية بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المهندس احمد عثمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة التحديات التي قد تواجه رغيف الخبز.

ترأس الإجتماع، جلال ابو الطاهر سكرتير المجلس، وبحضور كل من ايهاب زهدى امين الصندوق، سيد الكرسلى رئيس لجنة الشعب، اسامة العدوى، وائل عبد العزيز، سعيد شعيب أعضاء مجلس الإدارة، وسيد العبد رئيس شعبة المخابز.

وناقش الاجتماع عدد من القضايا التي تهم قطاع أصحاب المخابز، وكذلك العوامل التي تتحكم في سعر تكلفة الخبز، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مثل الغاز الطبيعي والسولار والعمالة والمعدات وفواتير الكهرباء والمياه ومكونات الخبز مثل الخميرة والملح.