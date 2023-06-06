الزمالك يتفاوض مع سبورتنج لشبونة لتقسيط عقوبة شيكابالا على 4 دفعات

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاوضهم مع نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في الساعات الماضية لإنهاء القضية الخاصة بصفقة انتقال محمود عبد الرازق شيكابالا.

وحصل سبورتنج لشبونة على حكم ضد الزمالك بالحصول على مليون و400 ألف دولار، وحال عدم دفع الأبيض قيمة الغرامة سيتعرض لعقوبة إيقاف القيد.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن إدارة الزمالك فتحت خط مفاوضات مع سبورتنج لشبونة لإقناعهم بتقسيط الغرامة الموقعة على النادي على 4 دفعات.

ولا يزال النادي البرتغالي رافضا حتى الآن وتمسكه بالحصول على قيمة الغرامة دفعة واحدة.

ويتحرك مسئولو الزمالك حاليًا لإنهاء الملف لتجنب فرض أي عقوبة على النادي وحرمانه من القيد كما حدث من قبل في قضية اللاعب حسام أشرف.

وتنتاب مسئولي سبورتنج لشبونة حالة من الغضب الشديد بسبب تأخر الزمالك في دفع قيمة الغرامة خلال الفترة الماضية، وهو ما دفعهم لرفض فكرة تقسيط المستحقات والتمسك بالحصول على قيمة الغرامة كاملة من الزمالك.

ويواجه الزمالك مشكلة كبيرة في الوقت الحالي؛ بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي ، وتأخر اللاعبين في الحصول على مستحقاتهم المالية بجانب تأخر صرف رواتب الموظفين والعمال.