"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات قطاع السياحة على مدار 9 أعوام

يشهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

وظهر أثر ذلك جليا على كم الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والمتاحف التي تم تطويرها، وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة.

فيما استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنازات قطاع السياحة على مدار 9 أعوام، وجاء على النحو التالي: