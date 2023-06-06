الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز" تستعرض إنجازات قطاع السياحة على مدار 9 أعوام

جريدة الدستور

يشهد قطاع السياحة اهتماما كبيرا من القيادة السياسية على مدار 9 سنوات باعتباره أحد القطاعات الاقتصادية المهمة، فعملت الدولة على النهوض بهذا القطاع، ليكون قادرا على معدلات التنافسية مع الوجهات السياحية العالمية.

وظهر أثر ذلك جليا على كم الاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها والمتاحف التي تم تطويرها، وتعمل الدولة ممثلة في وزارة السياحة والآثار، على تحسين ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة للسائحين ليحصلوا على تجربة سياحية متميزة.

فيما استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" إنازات قطاع السياحة على مدار 9 أعوام، وجاء على النحو التالي: 

  • تحسين جودة الخدمات السياحية كهدف من أهداف استراتيجية تنمية السياحة.
  • تهدف الحكومة إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% و30% سنوياً.
  • إتاحة الوصول إلى المقصد السياحي ومضاعفة عدد مقاعد الطيران إلى مصر.
  • اعتمدت الدولة العديد من الإجراءات للنهوض بقطاع السياحة.
  • أطلقت العديد من الحملات الترويجية لتشجيع السياحة الداخلية والوافدة.
  • وجهت الدولة دعماً كبيراً لقطاع السياحة خلال الأزمات.
  • الحفاظ على الأيدي العاملة المصرية في القطاع السياحي.

 

9 سنوات اهتماما كبيرا الاكتشافات الأثرية الخدمات السياحية السياحة الداخلية القطاعات الاقتصادية

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