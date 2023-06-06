شحن 50 ألف طن كلينكر من ميناء شرق بورسعيد

أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان صادر اليوم عن استمرار شحن خام الكلينكر إلى الأسواق الخارجية، وخاصة إفريقيا عبر الأرصفة الجديدة للميناء فقد استقبلت السفينة "GLEBE TRINCO" القادمة من تركيا لتحميل 50 ألف طن من خام الكلينكر إلى كوت ديفوار.

على جانب آخر، استقبل ميناء غرب بورسعيد السفينة "MRC HATICE ANA" القادمة من حوض البحر المتوسط لشحن 5750 طن صودا كاوية، وسوف تستكمل السفينة رحلتها فور انتهاء عمليات الشحن إلى إيطاليا.

وفي هذا الصدد، تتخذ الميناء جميع الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفينتين من وإلى الميناء و عمليات الشحن على الأرصفة،

وفي شأن آخر تشارك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي الثاني AFRICA HEALTH ExCon 2023 الذي تنظمه هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حيث تستعرض الهيئة من خلال جناحها بالمعرض الجهود المبذولة في القطاعات الطبية المستهدفة، وتشمل المستلزمات والأجهزة الطبية، والمواد الطبية الفعالة والمستحضرات الدوائية، وذلك بمشاركة المصانع التي تعمل في المجال الطبي داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقد صرح وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشاركة في هذا المعرض تأتي ضمن الجهود الترويجية التي تقوم بها الهيئة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعاتها المستهدفة لا سيما المجال الطبي، حيث إن السوق الإفريقية بشكل عام والمصرية بشكل خاص تمثلان سوقاً واعدة لكل مستثمري القطاع الطبي، وتعد المنطقة الاقتصادية أحد أهم المنصات التي تستطيع دعم استثمارات هذا المجال من خلال الحوافز الاستثمارية التي تسمح للمستثمر من الاستفادة من السوق المحلي المصري إضافة إلى الأسواق الخارجية داخل القارة الإفريقية.