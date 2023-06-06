الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: الهجوم على سد نوفا كاخوفكا متعمد وعواقبه "وخيمة"

تفجير سد نوفا كاخوفكا
تفجير سد نوفا كاخوفكا

حذر الكرملين الروسي، الثلاثاء، مما وصفه بـ"العمل التخريبي الأوكراني" في سد نوفا كاخوفكا ما سيؤدي إلى عواقب وخيمة. 

وقال الكرملين في بيان اليوم، إن الهجوم على سد نوفا كاخوفكا متعمد من جانب أوكرانيا، معتبرا أن السد تعرض لـ"تخريب متعمد" لحرمان شبه جزيرة القرم من المياه، وذلك وفق قناة "العربية".

وأكدت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى إحاطة بما حدث في نوفا كاخوفكا، مشيرة إلى أن تدمير السد مرتبط بفشل هجمات أوكرانيا المضادة.

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وعبر الكرملين عن رفضهم بشدة اتهامات أوكرانيا لروسيا بالمسئولية عن تدمير سد نوفا كاخوفكا.  

من جهتها كشفت أوكرانيا عن تسرب 150 طنا من زيت المحركات إلى نهر دنيبرو بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا.

واعتبر الجيش الأوكراني أن تدمير سد نوفا كاخوفكا لن يمنع تقدم قواته نحو القوات الروسية.

إعلان حالة الطوارئ فى نوفا كاخوفكا

وكانت سلطات خيرسون الموالية لروسيا، أكدت في وقت سابق اليوم ارتفاع منسوب المياه في مدينة غولايا بريستان على نهر دنيبرو، مشيرة إلى أن بلدة كاخوفكا أصبحت تحت المياه بعد تفجير السد.

وحسب وكالة تاس الروسية أصبح 600 منزل مغمور بالمياه بعد تفجير السد، فيما تم إعلان حال الطوارئ في محيط سد نوفا كاخوفكا بعد ارتفاع منسوب المياه. 

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