الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الخارجية الأوكرانية تدعو مجلس الأمن إلى اجتماع طارئ بشأن سد نوفا كاخوفكا

مجلس الأمن
مجلس الأمن

دعت وزارة الخارجية الأوكرانية مجلس الأمن الدولي إلى اجتماع طارئ بشأن تدمير روسيا ونسفها سد نوفا كاخوفكا، بحسب نبأ عاجل لفضائية "العربية". 

وكانت أعلنت القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، عن نسف القوات الروسية سد نوفا كاخوفكا الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون الأوكرانية.

وأضافت القيادة، على صفحتها بموقع "فيسبوك": "يجري تحديد حجم الدمار وسرعة وكميات المياه والمناطق التي من المرجح أن تتعرض للغرق".

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