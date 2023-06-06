فنانة تشكيلية وطالبة في الثانوية.. حكاية "زينب" ابنة حلوان مع الرسومات المبدعة (صور)

16 عامًا هو عمر «زينب» ابنة مدينة حلوان، التي صارت فنانة تشكيلية دون مُعلم أو كلية التحقت قبل هذا.. طالبة في المرحلة الثانوية العامة، اكتشفت موهبتها، ووجدت دعمًا أُسريًا قادها إلى منالها لتنمية موهبتها، لتخرج من بين أيديها رسومًا مُبدعة تفوق عدد سنوات عُمرها.

زينب محمود سعيد، هو اسم ابنة منطقة حلوان البلد، جنوب القاهرة، تروي أنها اكتشفت موهبتها حينما كانت تدرس في مرحلتها الابتدائية.. «في هذا الوقت؛ كنت دائمًا أحاول أن أرسم أقرب شكل للرسمة أو الشئ الموجود أمامي».

دعم كبير تلقته الفتاة منذ الصِغر؛ إيمانًا بموهبتها، وكان أكثر الداعمين والدها ووالدتها وشقيقها وخالها وبعض الأصدقاء والأقارب، وسعته معه ابنة حلوان نحو تنمية موهبتها عن طريق تعلم المزيد حول الرسم عن طريق مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب.

ردود الفعل على رسومات «زينب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمنحها طاقة كبيرة لتمضي في طريقها نحو المزيد، ففي الوقت الذي تهتم فيه بدراساتها الثانوية، تحمل في داخلها أحلامًا لأن تُصبح ذات يوم فنانة تشكيلية أو مهندسة ديكور.

رسوم ـ زينب محمود سعيد

رسوم ـ زينب محمود سعيد

رسوم ـ زينب محمود سعيد

رسوم ـ زينب محمود سعيد