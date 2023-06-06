الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فنانة تشكيلية وطالبة في الثانوية.. حكاية "زينب" ابنة حلوان مع الرسومات المبدعة (صور)

زينب ـ طالبة ثانوية
زينب ـ طالبة ثانوية وفنانة تشكيلية

16 عامًا هو عمر «زينب» ابنة مدينة حلوان، التي صارت فنانة تشكيلية دون مُعلم أو كلية التحقت قبل هذا.. طالبة في المرحلة الثانوية العامة، اكتشفت موهبتها، ووجدت دعمًا أُسريًا قادها إلى منالها لتنمية موهبتها، لتخرج من بين أيديها رسومًا مُبدعة تفوق عدد سنوات عُمرها.

زينب محمود سعيد، هو اسم ابنة منطقة حلوان البلد، جنوب القاهرة، تروي أنها اكتشفت موهبتها حينما كانت تدرس في مرحلتها الابتدائية.. «في هذا الوقت؛ كنت دائمًا أحاول أن أرسم أقرب شكل للرسمة أو الشئ الموجود أمامي».

دعم كبير تلقته الفتاة منذ الصِغر؛ إيمانًا بموهبتها، وكان أكثر الداعمين والدها ووالدتها وشقيقها وخالها وبعض الأصدقاء والأقارب، وسعته معه ابنة حلوان نحو تنمية موهبتها عن طريق تعلم المزيد حول الرسم عن طريق مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب.

ردود الفعل على رسومات «زينب» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمنحها طاقة كبيرة لتمضي في طريقها نحو المزيد، ففي الوقت الذي تهتم فيه بدراساتها الثانوية، تحمل في داخلها أحلامًا لأن تُصبح ذات يوم فنانة تشكيلية أو مهندسة ديكور.

رسوم ـ زينب محمود سعيد
رسوم ـ زينب محمود سعيد
رسوم ـ زينب محمود سعيد
رسوم ـ زينب محمود سعيد
رسوم ـ زينب محمود سعيد

 

 

حلوان مدينة حلوان رسوم رسمت فنون

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ولاد عم.. غرق 3 أطفال في النيل بسوهاج

محافظ القليوبية يبحث مع وفد مجلس الوزراء آليات حل شكاوى المواطنين

محافظ أسوان يعتمد قواعد قبول الطلاب بمدارس المرحلة الثانوية للتعليم العام والخاص والفنى

خلال 9 سنوات من حكم الرئيس السيسى.. كيف أصبحت مصر حليفًا وشريكًا مهمًا لأوروبا؟

جيل بايدن تتألق بأزياء ملفتة خلال زيارتها للشرق الأوسط (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟