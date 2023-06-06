مع مئوية هيكل.. "الصحفيين" تعلن عن دورة تدريبية متقدمة في "صحافة البيانات"

أعلنت نقابة الصحفيين ومؤسسة هيكل للصحافة العربية، عن دورة تدريبية متقدمة في «صحافة البيانات والمحتوي المبني علي الدليل.. وتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي»، بمناسبة مئوية الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وتغطي الدورة مراحل عمل صحافة البيانات من البداية للنهاية وتشمل:

· المفاهيم والأساسيات والقيم الصحفية خلف البيانات.

· بناء سيناريو القصص الصحفية المدعومة بالبيانات.

· أدوات ومصادر جمع وتنقيح البيانات من المصادر المفتوحة.

· تجهيز وتنظيف ومعالجة البيانات وتقنيات تبسيط الأرقام.

· أدوات وتقنيات التمثيل البصري للبيانات والمخططات البيانية.

· توظيف مفاهيم وأدوات الذكاء الاصطناعي في صحافة البيانات.

· توليد وإعداد التحليلات والتقارير العميقة من البيانات،

· وعلى التوازي يتم تأهيل كل المتدرب علي اعداد مشروع متكامل مبني على مراحل العمل كافة.

فترة الدورة

تنتهي إجراءات اختيار المتدربين الخميس 22 يونيو، ويبدأ التدريب الفعلي الأربعاء 5 يوليو 2023 وتنتهي أعمال التدريب وتقييم مشروعات المتدربين الخميس 15 سبتمبر 2023.

شروط التقدم

- أن يكون المتدرب عضوا في نقابة الصحفيين

- أن يتمتع بخلفية عملية أو تدريبية عن صحافة البيانات

- أن يلتزم بالبرنامج التدريبي طوال فترة التدريب

* تمنح جوائز مالية قيمة لأفضل ثلاث مشروعات تخرج يتم إنجازها خلال الدورة

يتم فتح باب الاشتراك والتسجيل في المنحة وبرنامجها التدريبي بدءا من اليوم الثلاثاء الموافق 6-6-2023 وحتي مساء السبت

الموافق الأحد 12-6-2023.

يتم الاشتراك الكترونيا عبر النموذج المعد لذلك علي الرابط التالي: https://forms.gle/XFDHVSmCbgJxaukA6