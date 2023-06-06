حملات مكثفة لإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة بمراكز ومدن الشرقية

أمر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية،رؤساء المراكزوالمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات و اللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي هذا الإطار، قالت المهندسة عزة متولي، مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، إنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع وأسفرت تلك الحملات عن رفع (٢٨٩) إعلانا مخالفا وبدون ترخيص خلال شهر مايو ٢٠٢٣م، بواقع (١٢) إعلانا بمركز ومدينة أولاد صقر، و(٣٠) إعلان بمركز ومدينة أولاد صقر و(٢٣) إعلانا بمركز ومدينة منيا القمح، و(٤١) إعلانا بمركز ومدينة الحسينية، و(١٢) إعلانا بمركز ومدينة فاقوس، و(١٢) إعلانا بمركز ومدينة الإبراهيمية و عدد(٤) إعلانات بمدينة القرين (٢٦) إعلانا بمركز ومدينة الزقازيق، و (٦) إعلانات بحى ثانى الزقازيق و عدد (٣٧) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، و(٣٨) إعلانا بمركز ومدينة بلبيس، و(٢١) بمركز ومدينة ههيا، و(٦) إعلانات بمركز ومدينة مشتول السوق، و(١٢) إعلانا بمركز ومدينة ديرب نجم، و(٩) إعلانات بمركز ومدينة أبو حماد.

وأكد محافظ الشرقية أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين ، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات ، و العمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون و القواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.