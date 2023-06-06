الثلاثاء 06 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع 2 في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالدقهلية

جثه
جثه

لقي 2 مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية يستقلونها وفرت هاربه على طريق "منية النصر – النزل" بنطاق مركز منية النصر بالدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابان و سيارة مجهولة على طريق منية النصر النزل ووجود متوفى ومصاب وتم نقلهم لمستشفى منية النصر.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ  وبالفحص تبين مصرع سلامة محمد سلامة 16 عاما وإصابة إبراهيم حمدي صالح عطا الله 17 عاما بنزيف فى الرئة والمقيمان بقرية النزل التابعة للمركز فيما فشلت محاولات إنقاذ الشاب الثاني ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

فيما جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفات النيابة العامة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المجهولة المتسببة فى الحادث وقائدها.

حادث شابان سيارة مجهولة دراجة بخارية منية النصر

الأكثر قراءة

قافلة طبية شاملة بالمركز الطبى فى مطروح 9 يونيو

النيابة تطلب تحليل مخدرات للمتهم بقتل شاب في عين شمس

أبرزها الجامعة الأهلية.. 9 سنوات إنجازات بعهد السيسي في بني سويف

تأجيل محاكمة المتهم بقتل جاره فى ديرب نجم لـ4 سبتمبر

حادث مرورى بنزلة محور 26 يوليو بكرداسة

الرئيس السيسى يبدأ جولة إفريقية تشمل أنجولا وزامبيا وموزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد كامل

«شروق» يوم جديد

أحمد الصغير

«الشاهد» ودور الإعلام المصرى الوطنى فى العقد الأخير

حسين دعسة

فى نهاية الحرب الروسية - الأوكرانية.. الجميع يخسر!

وائل لطفي

عام السياحة

ماجد حبته

هيئة الأرصاد الجوية

عبدالوهاب داود

جونى ديب.. 48 ساعة لتحقيق حلم آل باتشينو وسكورسيزى

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا يروى: حكاية الليلة الكبيرة 3

د.كريمة الحفناوى

الصين.. وطقوس تحضير وتقديم الشاى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: حماية إسرائيل تحت مسمى أمنها يشجعها على ارتكاب الجرائم

الاحتلال يعرقل زيارة عائلات الأسرى أبناءهم فى سجن "مجدو"

ترتيبات أمنية جديدة.. كيف تتحرك إسرائيل بعد الحادث على الحدود؟