مصرع 2 في حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بالدقهلية

لقي 2 مصرعهما في حادث تصادم بين سيارة مجهولة ودراجة بخارية يستقلونها وفرت هاربه على طريق "منية النصر – النزل" بنطاق مركز منية النصر بالدقهلية.

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة منية النصر، بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شابان و سيارة مجهولة على طريق منية النصر النزل ووجود متوفى ومصاب وتم نقلهم لمستشفى منية النصر.

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع سلامة محمد سلامة 16 عاما وإصابة إبراهيم حمدي صالح عطا الله 17 عاما بنزيف فى الرئة والمقيمان بقرية النزل التابعة للمركز فيما فشلت محاولات إنقاذ الشاب الثاني ولفظ أنفاسه متأثرا بإصابته.

فيما جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرفات النيابة العامة وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التى كلفت المباحث بسرعة ضبط السيارة المجهولة المتسببة فى الحادث وقائدها.