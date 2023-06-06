الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

هيئة الاستشعار: تنفيذ 30 مشروعًا بحثيًا وربطهم بالمجالات الصناعية

الاستشعار عن بعد
الاستشعار عن بعد في الزراعة

أعلن الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء إنجاز الهيئة 30 مشروعًا بحثيًا وربطهم بالمجالات الصناعية خلال العام المالي 2022 /2023، وذلك تأكيدا على دور المراكز والهيئات البحثية في تحويل مُخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات يستفيد منها المجتمع.

جاء ذلك خلال اللقاء العلمي الذي نظمته الهيئة بحضور مجموعة من الباحثين وقيادات الهيئة، وتم خلاله عرض الإنجازات التي حدثت خلال العام المالي 2022/2023 على مستوى المخرجات البحثية، وذلك تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مارس الماضي.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المشروعات البحثية الصادرة عن الهيئة تغطي 5 برامج بحثية وتشمل (المعلومات والفضاء والاتصالات، حماية البيئة، الزراعة، المياه، الطاقة).

وأكد أن الهيئة حرصت من خلال تلك البرامج تغطية كافة أرجاء الجمهورية؛ وتتفق هذه البرامج مع الخطة البحثية للهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، ورؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وقال أبوالمجد إنه تم تصنيف هذه المشروعات البحثية وتبين أن نسبة 33% منها تُغطي مشروعات المعلومات والفضاء والاتصالات، ونسبة 30% منها تُغطي مشروعات حماية البيئة والموارد الطبيعية، ونسبة 20% منها تُغطي تخصصات لمشروعات الزراعة والغذاء.
وأضاف أن نسبة 10% من تلك المشروعات تُغطي مجالات المياه السطحية والجوفية، ونسبة 7% منها تُغطي مشروعات الطاقة والثروة المعدنية، مؤكدًا أنه سيتم تقديم مُخرجات هذه المشروعات للجهات المعنية بالدولة لتعظيم العائد منها. 

وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بربط المنتج البحثي بالصناعة، وتوجيه الأبحاث العلمية لخدمة المجتمع، ومواجهة التحديات التي تواجه النمو الاقتصادي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030).

الدكتور إسلام أبوالمجد الهيئة القومية للاستشعار من البعد المجالات الصناعية الهيئات البحثية البحث العلمي

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