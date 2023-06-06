الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مجلس مدينة سيوة: تذكرة الكشف بالمستشفى بـ5 جنيهات خلال الفترة الصباحية والمسائية

مستشفي سيوة
مستشفي سيوة

أعلن مجلس ومدينة سيوة، منذ قليل، أنه تم التنسيق مع مدير مستشفى سيوة ورئيس المدينة، والنائبة فتحية السنوسي لتسهيل الإجراءات للتعامل مع المرضى وتحسن مستوى الخدمة.

 وأوضح البيان أنه تم الاتفاق على أن  تكون قيمة تذكرة الكشف خلال الفترة الصباحية أو المسائية 5 جنيهات، ولا يتم تحصيل أي رسوم إضافية سواء للأدوية أو المحاليل أو الحقن  مع ضرورة إحضار الرقم القوي في حالة المحاليل. 

- الخدمة  بالمجان الكشف وصرف الأدوية والتحاليل والأشعات 

وأضاف البيان، أن جميع حالات الطوارئ وحالات الأنيميا المنجلية والحوادث والسموم ولدغات العقارب والثعابين، تكون الخدمة  بالمجان (الكشف وصرف الأدوية والتحاليل والأشعات ) وفي حالة الكشف في العيادات الخاصة، يتم شراء الأدوية والمستهلكات من طرف المريض، مع تحصيل مبلغ خدمة 25 جنيها نظير تركيب المحلول والمتابعة والخدمة الخاصة وذلك طبقا للوائح وقوانين وزارة الصحة . 

وأشار البيان إلى أنه يتم تحصيل رسوم الأشعة والتحاليل، طبقا للوائح وزارة الصحة بإيصال خلال فترة العيادات،  بالإضافة الي استثناء الحالات غير المقتدرة ويتم إعفائهم من الرسوم بعد العرض علي مدير المستشفي او من ينوب عنه . 


وفي سياق آخر، كانت قد استقبلت مدينة سيوة  مستشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الفرجانى مستشار رئيس  مجلس الوزراء، خلال زيارته للواحة للإطلاع علي  الجهود التنموية بالواحة  والمشروعات الجارى تنفيذها  والمشكلات التنموية وبحث سبل حلها.

وأناب محمد بكر رئيس مركز ومدينة سيوة، احمد علي باغي سكرتير المركز لعقد اجتماع مع الدكتور محمد الفرجانى مستشار رئيس  مجلس الوزراء وبحضور اللواء حازم ممدوح مساعد مدير إدارة المياه والمهندس خالد الأباصيري مدير عام إدارة الموارد المائية والري،  وممثلي شيوخ القبائل واللجنة الدائمة للري والصرف.

الانيميا المنجلية العيادات الخاصة العقارب والثعابين حالات الطوارئ صرف الأدوية مستشفي سيوة مدينة سيوة

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