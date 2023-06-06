المشدد 7 سنوات و10 آلاف غرامة لتاجر مخدرات في أسيوط

قضت الدائرة الحادية عشر بمحكمة جنايات أسيوط، علي عاطل، سابق اتهامه في 11 قضية متنوعة ما بين سلاح و شروع في قتل و سرقة، بالسجن المشدد 7 سنوات و10 آلاف جنيه غرامة لقيامه بالاتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص ومقاومة قوات الشرطة، بمركز الفتح.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد أحمد عبد الغفار، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين أحمد عبد التواب صالح، رئيس بالمحكمة، وأسامة علي فراج وأحمد حسونة عزب، نائبا رئيس المحكمة، وأمانة سر سيد علي بكر وأحمد سمير غويل.

تعود وقائع القضية رقم 19355 لسنة 2022 جنايات مركز الفتح إلى ورود معلومات إلى الرائد هشام النمر معاون مباحث مركز شرطة الفتح بقيام المتهم "محمد. ص. ج" 23 عاما، عاطل، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة وخاصة مادة الهيروين ويستهدف بتجارته فئة الشباب وكذا إحرازه سلاح ناري لتأمين تجارته.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهم سبق اتهامه في 11 قضية ما بين سرقة وشروع في قتل وحيازة أسلحة وإطلاق أعيرة نارية، وعلى الفور تم عرض المعلومات علي قيادات مديرية أمن أسيوط وبتقنين الإجراءات القانونية قاد الرائد هشام النمر معاون مباحث مركز شرطة الفتح قوة أمنية لتفتيش مسكن المتهم بقرية العصارة.

وعقب وصول القوات إلى مسكن المتهم وفور مشاهدة المتهم لقوات الأمن بالقرب من منزله بادر بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات من بندقية خرطوش كانت بحوزته، وحال تضييق قوات الأمن النطاق حول المتهم تمكنت من السيطرة عليه وضبطه وتم ضبط بحوزته السلاح الناري المستخدم و147 أنبوب بلاستيكي بداخلها مادة الهيروين المخدر وكذلك فرد روسي محلي الصنع وكمية من الطلقات النارية.