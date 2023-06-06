الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كوبري دمياط التاريخي يعود للحياة.. المقاولون العرب تنشر صورًا بعد إعادة تأهيله

كوبري دمياط التاريخي
كوبري دمياط التاريخي

نشرت الصفحة الرسمية لشركة المقاولون العرب عبر فيسبوك، صورًا لكوبري دمياط التاريخي بعد إعادة تأهيله وتحوله لمزار سياحي.

وكتبت الشركة تعليقًا على الصور: المقاولون العرب تعيد تأهيل كوبري دمياط التاريخي وتحوله لمزار سياحي يضم قاعة اجتماعات ومحاضرات ومعارض فنون تشكيلية، وإعادة استخدام المنطقة المحيطة، وذلك ضمن خطط التطوير التي تقوم بها محافظة دمياط.

ولاقت الصور إشادة كبيرة من خلال التعليقات، مُبدين إعجابهم بما وصل له الكوبري التاريخي بعد أعمال إعادة التأهيل.

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