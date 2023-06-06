الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى شرير السينما.. لماذا تزوج «المليجي» من سناء يونس سرا؟

محمود المليجي
محمود المليجي

تصادف اليوم ذكرى ميلاد محمود المليجي الذي أبدع في تقديم أدوار الشر تجديدا، وعلى الرغم من حياته المهنية الحافلة بالأعمال الفنية المحفورة فى وجدان المصريين، كانت حياته الشخصية غريبة الأطوار ، الدستور تستعرض أشهر زيجاته وصداقاته.

تزوج محمود المليجى أربع مرات لم ينجب خلالها، كان أولها من الفنانة علوية جميل عام 1939، ونظرًا لشخصيتها القوية فقد أفسدت أي زيجة آخرى له بما في ذلك زواجه من فوزية الأنصاري التي كانت تعمل في فرقة أم كلثوم.

أجبرته علوية جميل على طلاق فوزية في ثالث أيام الزواج، وتكرر الأمر عندما تزوج للمرة الثالثة من ا درية أحمد التي كانت تعمل في فرقة إسماعيل ياسين وأجبرته علوية على طلاقها بعد شهر، أما الزواج الرابع والأخير كان في السبعينيات من الفنانة سناء يونس واتفق معها على أنه سيكون سريًا لا يعرفه أحد حرصًا منه على عدم إغضاب علوية

 وكشف الناقد طارق الشناوي عن رفض سناء إعلان خبر زواجها من الميليجى حتى بعد وفاته حفاظًا على مشاعر زوجته الأولى، وتخلت عن ميراثها، ولم تعلن زواجهما إلا بعد وفاة علوية جميل.


صداقة المليجي وفريد شوقي 
اعتدنا أن نراهما في الأفلام كأعداء، إلا أن المليجي وفريد ​كانت تربطهما صداقة قوية معًا، شكلا ثنائيًا فنيا ناجحًا استمر لعقود، لعب المليجي دور الشرير في معظم الأفلام فيما جسد شوقي دور الطيب الشجاع.

تسبب المليجي في إصابة فريد شوقي بإعاقة أثناء تصوير مشهد مشاجرة في فيلم "سوق السلاح" عام 1960، وحاول الأطباء في وقت لاحق إقناعه بمعالجته عن طريق كسر إصبعه مرة واحدة.

أهم أدواره

في عام 1970 لعب محمود المليجى شخصية الفلاح "محمد أبو سويلم" بفيلم "الأرض" للمخرج يوسف شاهين، وكان نقطة تحول فى حياته الفنية، وأشاد شاهين بعفوية المليجي ومهارته، فتم تكليفه بأدوار أخرى في عدد من الأفلام مثل: "الاختيار العصفور ، عودة الابن الضال.

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