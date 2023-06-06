الثلاثاء 06 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صفقة منتظرة لبرشلونة.. إينيجو مارتينيز يُعلن رحيله عن أتلتيك بلباو

إينيجو مارتينيز
إينيجو مارتينيز

أعلن إينيجو مارتينيز، مدافع فريق أتلتيك بلباو الإسباني، رحيله عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلعب إينيجو مارتينيز، منذ انضمامه من فريق ريال سوسيداد، خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2018.
ونشر مارتينيز فيديو عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة "تويتر"، ودع خلاله جماهير فريقه قائلًا: "حان الوقت للرحيل عن أتلتيك بلباو لخوض تحدٍ رياضي جديد، ليس سهلًا أن أترك هذا النادي ولكنه الوقت المناسب".
إينيجيو مارتينيز لعب 18 مباراة خلال الموسم الجاري وسجل هدفًا واحدًا.
وارتبط اسم مارتينيز بالانضمام لصفوف نادي برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن اللاعب لم يشر بأي شيء إلى احتمالية انتقاله لصفوف برشلونة أو مرحلته المقبلة في مسيرته.
وأضاف:"قدمت كل شيء من أجل قميص الفريق والجماهير، أود أن أشكر الفريق التدريبي والعاملين بالنادي وزملائي والجماهير".

وبدأ إينيجو مارتينيز مسيرته ضمن صفوف شباب فريق ريال سوسيداد وانتقل لفريق الرديف خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009، ثم صعد للفريق الأول في صيف عام 2011 وقضى 7 مواسم قبل الانتقال لفريق أتلتيك بلباو.

ولعب مارتينيمز 239 مباراة بقميص فريق ريال سوسيداد، وسجل 17 هدفًا وصنع 6 لزملائه، وبعد انتقاله لفريق أتلتيك بلباو لعب 177 مباراة وسجل 8 وصنع 7.

إينيجو مارتينيز أتلتيك بلباو الانتقالات الصيفية المقبلة برشلونة الدوري الاسباني

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