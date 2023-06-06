الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار الظهيرة|تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة وزيادة مصروفات المدارس الخاصة

الظهيرة
الظهيرة

شهدت الساعات القليلة الماضية تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والعالمية، ويرصد "الدستور" لكم أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

- ننشر نسب زيادة مصروفات المدارس الخاصة بعد قرار الوزير

أصدر الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الكتاب الدوري رقم (٢٣) بتاريخ ٥ يونيو ٢٠٢٣ بشأن المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة، وذلك فى ضوء الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من أجل متابعة المدارس الخاصة (عربي- لغات- مناهج ذات طبيعة خاصة دولية).. لاستكمال القراءة (اضغط هنا).

 

- وزير الإسكان يؤكد التزام مصر بدعم أجندات التنمية الدولية

ألقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة جمهورية مصر العربية فى اجتماع الدورة الثانية لجمعية برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنعقدة بمدينة نيروبى فى كينيا، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، حيث توجه وزير الإسكان بالشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية على حسن الضيافة.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- الزراعة: مبادرة الرئيس لزراعة 100 مليون شجرة تسهم في فتح أسواق جديدة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للتشجير، أن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لزراعة مليون شجرة خلال 7 سنوات المقبلة ستساهم في فتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات الزراعية من الزهور ونباتات الزينة، والتي بلغت 9 ملايين دولار ودعم السياحة البيئية والزراعية في مصر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- تسجيل 4 هزات أرضية ضعيفة فى البحر الأحمر

سجّلت محطات الشبكة القومية للزلازل 4 هزات أرضية ضعيفة في البحر الأحمر، صباح اليوم الثلاثاء، لم تتجاوز قوتها الـ1.14 درجة على مقياس ريختر، ووقعت أولى الهزات الأرضية في الساعة الثانية ودقيقتين صباح اليوم، بقوة 1.03 درجة على مقياس ريختر.. لاستكمال القراءة (اضغط هنا)

 

- القصة الكاملة لاستهداف سد نوفا كاخوفكا جنوب أوكرانيا.. ومخاوف من كارثة نووية

تبادلت أوكرانيا وروسيا الاتهامات بشأن قصف سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبير في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا والخاضعة لسيطرة موسكو، وسط تصاعد المخاوف من تضرر محطة زابورجيا النووية ووقوع تسريب نووي يؤدي إلى كارثة.. لاستكمال قراءة (اضغط هنا

 

100 مليون 100 مليون شجرة الدكتور عاصم الجزار الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الساعات القليلة الماضية الفتاح السيسي المرافق والمجتمعات المصروفات الدراسية هزات أرضية خلال 7 سنوات محطات الشبكة القومية للزلازل وزير التنمية المحل

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